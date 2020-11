Neues Gutachten birgt Zündstoff

Dass nun auf der weststeirischen Koralm genau dort, wo eine Betreibergesellschaft rund um Alfred Liechtenstein und Peter Masser ein gigantisches Pumpspeicherkraftwerk errichten will, der äußerst seltene Alpensalamander nachgewiesen wurde, ist für die Projektwerber ein herber Rückschlag: „Wir haben in dem Gebiet drei isolierte Vorkommen entdeckt, für uns Wissenschafter eine echte Sensation! Bislang wussten wir bei uns nur von Populationen in der Obersteiermark“, erzählt Werner Kammel im Gespräch mit der „Krone“. Der Biologe aus Wildon wurde im Rahmen des laufenden UVP-Verfahrens als unabhängiger Gutachter hinzugezogen.