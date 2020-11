Landau verwies am Montag auf Bildungsexperten wie Christiane Spiel, die zuletzt davor warnten, dass die Bildungsschere mit jedem Lockdown weiter aufgehen würde - gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien seien betroffen: „Distance Learning mag funktionieren, wenn ausreichend Platz und entsprechende Computer vorhanden sind und vielleicht ein bildungsaffines Elternhaus, das hier fördert und unterstützt. Aber was heißt das für Kinder, die in kleinen und feuchten Wohnungen ohne Geräte leben müssen?“ 230.000 Kinder gelten in Österreich schließlich als armutsgefährdet - diesen Kindern würden hier neuerlich Chancen genommen.