In Wien haben erneut eine Reihe von Supermärkten und Geschäften unerlaubterweise am Sonntag ihre Pforten geöffnet. Das haben Erhebungen der Gruppe Sofortmaßnahmen und des Wiener Marktamts ergeben. 29 Betriebe wurden laut einer Aussendung am Montag überprüft. Insgesamt wurden 128 Anzeigen und zehn Organmandate getätigt bzw. ausgestellt.