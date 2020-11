Die Zahl der Corona-Todesopfer im Burgenland steigt auf 35. In den vergangenen 24 Stunden verstarben eine Frau (100) sowie drei Männer (79, 82, 97 Jahre alt) an dem gefährlichen Virus. Zugleich meldete der Koordinationsstab des Landes 215 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 1822 an. 75 Patienten müssen in Spitälern behandelt werden, 14 auf den Intensivstationen.