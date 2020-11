Zum Jubiläum gibt es eine neue Strategie! Die Historie des steirischen Mobilitätsclusters ACstyria ist bislang eine Erfolgsgeschichte in Weiß-Grün. Doch just zum 25. Geburtstag werden die 317 Mitgliedsbetriebe durch die Corona-Pandemie vor die bis dato größte Herausforderung gestellt. Die Krise will man deshalb dafür nutzen, die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zukunft zu stellen.