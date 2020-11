Terroraktivitäten in Haftanstalten

Einige der Insassens, wie etwa der „Bubi-Bomber“ Lorenz K., treiben ihr Unwesen auch aus der Haftanstalt heraus. Wie berichtet, soll er sich mit dem zu lebenslanger Haft verurteilten Terroristen Abu H. in der Grazer Karlau zusammengetan und von dort aus eine Terrorzelle gebildet haben. In Abu H.s Zelle wurden zuletzt bei einer Haftraumüberprüfung sogar Bombenbauteile und Munition gefunden.