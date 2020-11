Die DTM wird aller Voraussicht nach von 3. bis 5. September ihre Zelte in der Steiermark aufschlagen. 2018 feierte das „Deutsche Tourenwagen Masters“ rund um die Österreicher Lucas Auer, Philipp Eng, René Rast oder DTM-Chef Gerhard Berger ein Motorsport-Festival in Rot-Weiß-Rot in der Steiermark. Mit der Formel 3 und der BossGP waren vor zwei Jahren auch exklusive Partnerserien für die Fans am Ring zu bestaunen.