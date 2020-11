Die Fußball-Legenden haben heuer Pause, der Bandenzauber in Graz musste abgesagt werden. Die Organisatoren vom Lions Club Graz lassen sich aber nicht unterkriegen. So geht am 26. und 27. Dezember ein großer Charity-Run über die Bühne. „Viele steirische Familien und Einzelpersonen sind durch die Auswirkungen der Pandemie unverschuldet in Not geraten. Mit dem gesamten Erlös wollen wir diesen Menschen helfen“, erklärt Oliver Wieser. Andreas Cretnik freut sich: „Mit diesem neuen Event ist es uns nicht nur gelungen, die große Hilfsbereitschaft der Legenden heuer wieder zu nutzen, sondern sie auch gleichzeitig fit für das nächste Hallenfußballturnier am 27. 12. 2021 im Sportpark zu halten.“