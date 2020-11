Von den jüngsten 19 Pflichtspiel-Duellen mit den Hütteldorfern hat Salzburg nur eines verloren. In der Liga stehen zuletzt zehn Siege in Folge zu Buche, sechs davon in dieser Spielzeit. Saisonübergreifend sind die Bullen 17 Ligaspiele ungeschlagen. Die bisher letzte Niederlage setzte es Anfang März - also noch vor dem ersten Corona-Lockdown - in Altach (2:3). Rapid verzeichnete den bisher einzigen Punkteverlust in dieser Bundesliga-Saison Mitte September durch ein 1:1 bei Sturm Graz.