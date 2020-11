Schöne Geste von Rapid nach dem furchtbaren Terroranschlag am Montag in Wien: Beim Heimspiel gegen Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr) wird die Elf von Cheftrainer Didi Kühbauer in Trikots auflaufen, auf deren Rückseite „Wien“ in der jeweiligen Muttersprache der Spieler beflockt ist. „Der SK Rapid ist offen. Menschliche Vielfalt war und ist der Motor unseres Erfolgs“, heißt es im Vereinsleitbild.