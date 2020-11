Wenige Stunden nach seinem Rücktritt als Präsident des Kosovo und unmittelbar nach seiner Ankunft in Den Haag ist der wegen Kriegsverbrechen angeklagte Hashim Thaci verhaftet worden. Der 52-Jährige und drei weitere Angeklagte seien in das Haftzentrum des Sondertribunals gebracht worden, teilte das Gericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges am Donnerstagabend in der niederländischen Stadt mit.