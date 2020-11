Normalerweise in der zweiten Mannschaft

Normalerweise spielt Nescheret in der zweiten Liga für die zweite Mannschaft von Dynamo. Aber seit Oktober ist bei Dynamo alles anders. Wegen des Corona-Ausbruchs wurde er in den Kader der ersten Mannschaft raufgeholt. Gegen Dnipro (1:2) debütierte er in der Liga, in der Champions League saß er auf der Bank.