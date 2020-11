Die Drogenfahnder dürften die 31-jährige Einheimische schon länger im Visier gehabt haben. Am Mittwochabend machten sie ernst: Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden an den Wohnadressen der Frau in Innsbruck und in einer Gemeinde westlich der Landeshauptstadt nacheinander Hausdurchsuchungen nach dem Suchtmittelgesetz durchgeführt.