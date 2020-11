Es war einer der größten Waffenfunde, die es je in Österreich gegeben hatte. Ein Mühlviertler (66) hatte in seinem Haus Rainbach 170 teils verbotene Waffen und eine Million Stück Munition gehortet. Beim Prozess in Linz ging es aber weniger um sein Waffenlager, sondern mehr um seine außereheliche Beziehung, durch deren Beendigung sein illegales Hobby im April aufgeflogen war.