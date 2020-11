Ludwig: IS-Heimkehrern die Staatsbürgerschaft entziehen

Grundsätzlich sprach sich Ludwig in einem Interview in der ORF-Sendung „Wien heute“ dafür aus, dass IS-Heimkehrern die Staatsbürgerschaft aberkannt und sie abgeschoben werden sollten. Jetzt gelte es, Gefährder besser zu überwachen und Nachforschungen bei diesen Personen einzuleiten, um festzustellen, ob sie für den „Islamischen Staat“ gekämpft hätten: „Die sollen sich auf jeden Fall nicht in unserem Land und nicht in unserer Stadt aufhältig betrachten können“ - das bedeute, so Ludwig auf Nachfrage, mehr Abschiebungen in letzter Konsequenz.