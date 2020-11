Schon 20

Szoboszlai, der am 25. Oktober seinen 20. Geburtstag feierte, glänzt nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch in der Champions League und in der ungarischen Nationalmannschaft. Grund genug für Milan, sich wieder bei den Salzburgern zu melden. Laut „Gazzetta“ soll er im Jänner nach Italien geholt werden. Es ist von einer Ausstiegsklausel von 25 Millionen Euro die Rede. Wenn er gegen die Bayern heute trifft, dann schraubt er diese Summe wohl noch viel weiter in die Höhe.