Nicht primäre Aufgabe

Selbstverständlich gebe es wichtige Termine, die auch in Wien wahrzunehmen seien: „Veganes Kochen für grüne Parlamentarier dürfte in der jetzigen Situation aber nicht dazuzählen und ist wohl auch keine primäre Aufgabe des obersten Einsatzleiters des Krisenstabes in Innsbruck“, sagt Oppitz-Plörer.