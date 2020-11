Vorbildliche Initiative in Guntramsdorf im Bezirk Mödling: Als die Volkshilfe in der Ozeanstraße zusperrte, handelte Bürgermeister Robert Weber rasch. Er ließ in den Räumlichkeiten eine Bedarfsordination für Corona-Schnelltests einrichten. „Nur rasche Testergebnisse schaffen Klarheit und damit Sicherheit“, betont der Ortschef: „Hier werden Rachenabstriche binnen Minuten ausgewertet.“ Die Kontrollen werden im Bedarfsfall von vier Guntramsdorfer Ärzten durchgeführt und stehen in erster Linie für die Schulen sowie das Personal sogenannter kritischer Infrastruktur – also etwa Feuerwehr oder Gemeinde – zur Verfügung. Aber auch besorgte Bürger können sich testen lassen.