Unverantwortlich

Nichts mit Punsch trinken und durch den Markt flanieren wird es heuer in Linz. Klaus Luger (SP) und Marktreferent Bernhard Baier (VP) halten eine Durchführung für „unverantwortlich“. Ebenfalls Absagen hagelt es in Kirchdorf, Garsten, Hallstatt am Hallstättersee, Kremsmünster, Altenhof und Leonding. In Ried im Innkreis sind die Punschstände gestrichen, eine Abhaltung des handwerklichen Christkindlmarkts am Hauptplatz (5. bis 8.…12.) steht im Raum.