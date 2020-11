Lange nachweisbare Veränderungen im Blut

Außerdem dokumentierten die Wissenschaftler in der im Top-Journal „Allergy“ veröffentlichten Studie mit 109 von Covid-19 Genesenen und 98 gesunden Personen, dass Covid-19 lange nachweisbare Veränderungen im Blut hinterlässt. So ist die Anzahl der Granulozyten, die im Immunsystem für das Bekämpfen von bakteriellen Krankheitserregern zuständig sind, in der Covid-19-Gruppe signifikant niedriger als üblich.