Über mehrere Wochen hinweg haben sich Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard im Sommer vor Gericht eine Schlammschlacht geliefert und dabei kein unappetitliches Detail über ihre Ehe ausgelassen. Am Montag wurde in London bekannt gegeben, dass der Hollywoodstar in seinem Gerichtsverfahren gegen die britische „Sun“ verloren hat. Die Bezeichnung des „Frauenschlägers“ in Bezug auf den „Fluch der Karibik“-Star sei demnach legitim.