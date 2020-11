Wer im Grünen lebt, raucht weniger bzw. hört erfolgreicher mit dem Rauchen auf als Menschen, die in grauen Straßenschluchten leben. Zu diesem Schluss sind Psychologen aus Wien und England, die den Zusammenhang zwischen Wohnort und Rauchverhalten in England untersucht haben, gekommen. Eine Verbesserung des Zugangs zu Grünflächen wäre daher eine wichtige Strategie zur Verringerung der Raucherquote, so die Forscher.