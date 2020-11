„Schnell wieder Öffnungsschritte setzen“

Nun gehe es nur mehr um eines: „Die Infektionszahlen so rasch wie möglich zu senken, damit wir schnell wieder Öffnungsschritte setzen können.“ Als Zeitraum deutete der Kanzler dabei den gesamten November an. Dass es dabei die Gastro besonders hart trifft, verstehe er. „Hier gibt es aber leider besonders viel Kontakt, das ist Teil des Geschäftsmodells - anders als im Handel“, wiederholte er den Grund für zahlreiche Beschränkungen in der Gastronomie, obwohl hier sehr viele Maßnahmen seitens der Wirte bereits gesetzt wurden.