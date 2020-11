Kurz nach der vorgezogenen Sperrstunde um 22 Uhr amüsiert sich Salzburgs Jugend am vorerst „letzten Partywochenende“ dicht gedrängt und teils in Halloween-Verkleidungen am Rudolfskai weiter. Viele wollen in der sternenklaren Nacht „vor dem Lockdown so richtig feiern“. Nur die wenigsten zieht es heim, Abstand halten die wenigsten. Zwischenzeitlich kommt es an der Salzach zu einem Handgemenge, heißt es später von Seiten der Polizei.