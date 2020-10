Wenn heute der 1. FC Köln daheim den FC Bayern empfängt, dann ist das in Deutschlands Bundesliga ein Duell à la David gegen Goliath! Und das nicht erst seit Kurzem - allein in den jüngsten 12 Begegnungen gewannen die Münchner 11-mal, lediglich einmal durften sich die „Geißböcke“ über ein Remis freuen. Letztmals einen Sieg einfahren konnten die Kölner am 5. Februar 2011. In der laufenden Saison kam der 1. FC Köln bisher auf gerade einmal zwei Zähler, womit man Drittletzter ist, zehn Punkte hinter dem Tabellenzweiten Bayern München - keine guten Vorzeichen also. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel - und auch nichts von den drei Parallelpartien!