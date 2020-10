Sie verständigte umgehend die Polizei, der Rumäne saß zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Sammelbus. Nach einer eingeleiteten Funkfahndung konnte dieser jedoch gegen 19 Uhr an einer Tankstelle in Suben in Oberösterreich angehalten werden. „Das Bargeld wurde im Rucksack des Beschuldigten sichergestellt“, informiert die Polizei.