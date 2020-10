Als „besorgniserregend“ hat Markus Pederiva, der Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds, am Freitagnachmittag die anhaltend kontinuierlich steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus bezeichnet, die sich auch in den Wiener Krankenhäusern zu Buche schlagen. Mehr als die Hälfte der derzeit für Covid-19-Erkrankte vorgesehenen Intensivbetten waren am Freitag belegt. Die Kapazitäten lassen sich zwar ausweiten, „aber die Neuinfektionen müssen ganz klar runter“, forderte Pederiva.