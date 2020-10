Und es gibt sogar zwei relevante Hinweise zu jenem „Vorstadt-Casanova“, der mit gewinnendem Lächeln und verständnisvollen Blicken bevorzugt bei Single-Damen auf Liebespfaden wandelte. Die Bundespolizei fahndet daher weiter nach dem namentlich bekannten Tiroler (50) wegen des Verdachts des mehrfachen schweren Diebstahls. Dem Mann wird je ein Fall in Wien und Innsbruck zur Last gelegt, wo er mit alleinstehenden Frauen Beziehungen anbahnte und in einem günstigen Moment Wertgegenstände und Bargeld stahl.