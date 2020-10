Drei Menschen starben am Donnerstag bei dem entsetzlichen Anschlag in der Notre-Dame-Kirche in Nizza. Nachdem die Ermittler zunächst davon ausgegangen waren, dass es sich bei dem 21-jährigen Tatverdächtigen um einen Einzeltäter handle, wurde noch am Donnerstagabend ein mutmaßlicher Komplize festgenommen. Teilweise ist die Identität der Opfer bereits bekannt geworden - wie lokale Medien berichten, dachte eine 44-jährige dreifache Mutter nur an ihre Kinder, bevor sie starb.