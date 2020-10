„Die halten sich an nichts“

Neben Einheimischen waren es vor allem viele Party-Touristen, die mit Taxis aus dem benachbarten Bundesland Salzburg (dort ist um 22 Uhr Sperrstunde) zum Feiern ins Ennstal einmarschiert sind. Trinker betont: „Die kommen, feiern, trinken ein paar Biere, halten sich an nichts, stecken sich an und tragen dann den Virus in den Familien weiter. Das ist verantwortungslos.“ Planai-Bahnen-Chef Georg Bliem setzt deswegen auch auf einen „Appell an die Vernunft“.