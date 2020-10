Bluttaten erschüttern Frankreich

Wie berichtet, hatten mehrere Bluttaten Frankreich am Donnerstag erschüttert. In Nizza tötete zunächst ein mutmaßlich islamistisch motivierter Angreifer in der Kirche Notre Dame drei Menschen. Eine Frau soll bei der als Terroranschlag eingestuften Tat sogar enthauptet worden sein. Kurz danach kam es auch in Avignon zu einem Vorfall - ein Mann bedrohte Passanten mit einer Waffe und wurde in der Folge von der Polizei erschossen. In diesem Fall schließt die Polizei, ohne noch nähere Angaben gemacht zu haben, einen terroristischen Hintergrund aus. Beide Angreifer hätten jedoch laut Zeugen „Allahu akbar“ gerufen. In Frankreich gilt landesweit nun die höchste Terror-Warnstufe.