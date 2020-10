Die Serie an Bluttaten in Frankreich reißt nicht ab: Nachdem es am Donnerstag kurz hintereinander zwei Angriffe gegeben hatte, von denen einer islamistisch motiviert gewesen sein soll, gilt landesweit die höchste Terror-Warnstufe. Premierminister Jean Castex erklärte vor der Nationalversammlung, die Regierung werde „hart und unerbitterlich“ auf die entsetzlichen Taten antworten. Der Anschlag in Nizza sei eine „ebenso feige wie barbarische Tat, die das ganze Land in Trauer versetzt“.