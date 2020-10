Nahe der südfranzösischen Stadt Avignon hat es am Donnerstag einen mutmaßlich islamistischen Angriff auf Passanten gegeben. Ein Mann habe in dem Ort Montfavet mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einsatzkräfte haben den Mann erschossen. Der Radiosender Europe 1 meldete, der Angreifer habe „Allahu akbar“ (Gott ist groß) gerufen. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.