Bereits zu Beginn der neuen Arbeitswoche ist am Montag wieder leichter Störungseinfluss in Teilen Österreichs wetterwirksam. Dieser bringt vor allem im östlichen Bergland anfangs etwas Regen. In den westlichen Landesteilen überwiegt hingegen oft der freundliche Wettercharakter. Spätestens am Nachmittag stellt sich aber in allen Landesteilen trockenes Wetter ein und auch in den zuvor trüben Regionen kommt noch einmal die Sonne zum Vorschein. Schwach bis lebhaft zeigt sich der Wind, die Frühwerte liegen erneut zwischen zwei und zehn Grad. Tagsüber gibt es zwölf bis 22 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.