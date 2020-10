Beinahe zeitgleich kam es am Donnerstag auch in Nizza und nahe Avignon zu blutigen Angriffen auf Franzosen. In Nizza stürmte ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Kirche und tötete mindestens drei Menschen. Im Ort Montfavet nahe Avignon bedrohte ein Angreifer mehrere Menschen mit einer Pistole. Der Pistolenmann wurde durch die Polizei erschossen. Der Nizza-Attentäter befindet sich in Polizeigewahrsam.