„Leichte Fehler“, wie sie laut Feldhofer zuletzt am Sonntag bei der unglücklichen 3:4-Heimniederlage in letzter Minute gegen Rapid passiert sind, müssten in Rotterdam unbedingt vermieden werden, um die nächste Überraschung zu schaffen. „Wir wissen, was wir imstande sind zu spielen, und das müssen wir abrufen“, forderte der WAC-Coach von seinen Spielern in der Hoffnung, dass der Matchplan - mit Ausnahme des frühen Gegentors - wieder so aufgeht wie am vergangenen Donnerstagabend gegen ZSKA Moskau.