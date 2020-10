Es wird eng: Geht es nach Stammtischgesprächen, Experten und dem gelernt skeptischen Instinkt der Österreicher ist das neuerliche Herunterfahren des Landes eine Frage von Tagen. Noch will keiner aus der Regierungsriege einen konkreten Zeitpunkt und vor allem das Kind nicht beim Namen nennen. Also sagen es wir: Lockdown - ist gleich Albtraum. So wie Deutschland es ab dem 2. September plant. Gestern gab es 3394 neue Covid-Fälle binnen 24 Stunden - mehr als dreimal so viele, wie zum Höchststand Ende März. Zwar wird mehr getestet als damals. Allerdings steigt auch die Zahl der stationär behandelten Covid-Patienten. Alleine gestern gab es 10% Zuwachs auf den Intensiv- und fast 15% Plus auf den Normalstationen. Aktuell sind 1345 Menschen mit Corona in Krankenhäusern, über 500 mehr als Anfang April. Zusätzlich sind 224 Intensivbetten belegt - 43 weniger als zum Höchststand im Frühjahr. Binnen eines Monats hat sich die Zahl der Intensivpatienten fast verdreifacht, es droht Überlastung - wir erinnern uns an die heftigen Bilder aus Italien. In den Krankenanstalten der Länder will man genau das trotz exponentiell steigender Zahlen verhindern. Ein erster Schritt ist, nicht notwendige Operationen zu verschieben. In der Steiermark wurde zudem ein Besuchsverbot in Spitälern verhängt, um Ärzte und Pfleger vor einer Ansteckung zu schützen. Denn neben der Bettenauslastung sorgt die Mediziner vor allem der Mangel an Personal. „Wir haben nicht genügend Internisten, um bei weiterer Eskalation alle Patienten zu betreuen“, warnte zuletzt Richard Greil, Vorstand für Innere Medizin an der Uniklinik Salzburg.