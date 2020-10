Sperre dauerte fast vier Stunden

Das Sattelzugfahrzeug wurde erheblich beschädigt, am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz standen drei Feuerwehren des Bezirkes Wolfsberg mit 11 Fahrzeugen und insgesamt 54 Mann, das Rote Kreuz Wolfsberg, der Rettungshubschrauber C 11, sowie die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Wolfsberg. Die Richtungsfahrbahn Wien musste in diesem Abschnitt von 15.50 bis 20.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.