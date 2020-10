„Frauen und Mädchen dürfen nicht an den Herd gedrängt werden“

Hier will Ludwig auch gesellschaftspolitisch ansetzen: „Frauen und Mädchen dürfen nicht an den Herd gedrängt werden.“ Dementsprechend müsse man auch das Bildungssystem weiter ausbauen, mit dem „digitalen Klassenzimmer“ etwa soll die Jugend auf neue Technologien und Herausforderungen im Beruf optimal vorbereitet werden. Als dritten wesentlichen Punkt nannte Ludwig den Klimawandel, dessen Auswirkungen immer deutlicher spürbar sind. Die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist ebenfalls ein Schwerpunkt, den Ludwig weiter forcieren will.