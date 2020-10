„Vertrau mir, ich mach ihn rein“, sagte Kara zu Barac nahm den Ball und machte ihn rein: Rapids Elfer zum 4:3 in Wolfsberg in Minute 93 - der Höhepunkt eines irren Spiels. „Das sind die schönsten Siege“, strahlte Abwehrchef Hofmann. Dominant in Halbzeit eins mit zwei Traumtoren durch Schick und Kitagawa, nach zwei Standards und Diengs Konter plötzlich 2:3 zurück, ehe Kara per Kopf den Ausgleich besorgte. Und nach Lochoshvilis Foul an ihm zum Punkt antrat.