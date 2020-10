Zlatan Ibrahimovic hat in der italienischen Serie A seine beeindruckende Form am Montagabend erneut gezeigt! Beim 3:3-Remis zwischen dem AC Milan und der AS Roma in der fünften Runde erzielte der 39-Jährige zwei Treffer für die Hausherren aus Mailand und hat damit bei jedem seiner bisher drei Einsätze je zweimal getroffen. Milan gab aber erstmals in dieser Saison Punkte ab.