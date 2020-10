Eine 84-jährige Frau aus Weiz ist am Samstagnachmittag von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die besorgte Familie verständigte die Polizei - vorerst fehlte von der betagten Frau aber jede Spur. Ihr Enkelsohn fand die Frau schließlich am Sonntag in der Früh bei einem nahegelegenen Bach.