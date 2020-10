600 kamen, erlaubt waren aber nur 250 Gäste

In der „Alten Münze“, einer beliebten Event-Location in Berlin-Mitte, stellten Polizei und Ordnungsamt bei einer gemeinsamen Kontrolle fest, dass einige Teilnehmer einer Fetischparty keine Maske trugen, andere die Mindestabstände nicht einhielten und sich generell zu viele Menschen in den Örtlichkeiten aufhielten, die früher ein Münzprägewerk beheimateten. Schon früher seien in der „Alten Münze“ solche Feiern veranstaltet worden, hieß es in deutschen Medienberichten. Die Party am Samstag war als Open-Air-Veranstaltung im Hof der Location angemeldet und sollte von 14 bis 22 Uhr gehen. Es bestand Masken- und Abstandspflicht. Tickets mussten im Vorfeld gekauft werden, 250 Personen waren erlaubt.