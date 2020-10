Auch Purzel & Vicky, den so engagierten Gnadenhof für 1000 Schützlinge in Vasoldsberg bei Graz, treffen Corona und damit ausbleibende Spenden brutal. Weil der Weihnachtsmarkt diesmal auch nicht so abgehalten werden kann wie in den Vorjahren, der aber dringendst nötige Gelder brachte, gibt’s diesen heuer virtuell!