„Handy kurz vor der Explosion“

Die Violetten freuten sich schon vor der Partie. Sie dürfen 3.000 Zuschauer in der Arena begrüßen, einen „normalen Spieltag“ in Coronazeiten veranstalten, wie ein Sprecher anmerkte. Ursprünglich war der Klub von maximal 1.500 Besuchern und einem Verbot des Gastro-Bereichs ausgegangen. So hätte es auch keinen VIP-Bereich gegeben. Die am Donnerstagabend veröffentlichte Verordnung der Regierung tritt aber erst Sonntag Mitternacht in Kraft. Bei der Austria wurden sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt. „Das Handy war gegen 22 Uhr kurz vor der Explosion“, berichtete Cheftrainer Peter Stöger.