Für den Griechenland-Urlaub mit der Familie packte der Sohn von Manfred H. aus dem Burgenland im September seinen kleinen Koffer. Teddybär, Stoffpferd und Kinderkamera verstaute er in dem Gepäckstück, das wie der berühmte Film-Clownfisch aussieht. Vor dem Einsteigen in den Flieger forderte ein Mitarbeiter dazu auf, den Koffer in die Abmessungsvorrichtung zu stellen. „Da die Räder des Koffers um einen halben Zentimeter nicht hineinpassten, verlangte man 25 Euro“, so der Leser. Zähneknirschend wollte er zahlen. „Bargeld und Bankomatkarte hat man nicht angenommen, die Kreditkartenzahlung klappte nicht“, so Herr H. weiter.