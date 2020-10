So läuft der Schnelltest ab

Die „Krone“ machte sich auch ein Bild. Und so geht’s: Beim Check-in erhalte ich mein Testkit und gehe einige Meter weiter zu einer kleinen Koje. Dort wartet ein Mediziner in Vollmontur. Ich nehme auf einem Hocker Platz, und er entnimmt mit einem Stäbchen eine Speichelprobe. Das war’s. Nach 15 Minuten kommt die Nachricht auf mein Handy: „Ihr Testergebnis ist negativ.“ Wer seine Telefonnummer nicht bekannt gibt, wird mündlich informiert. Im positiven Fall müsste ich auf dem Boden bleiben, würde vom Sanitätsteam betreut und dürfte kostenfrei umbuchen oder stornieren.