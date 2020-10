Während die Größen der Branche mit immer teureren Luxus-Smartphones der 1000-Euro-Klasse auf Kundenfang gehen, füllen aufstrebende chinesische Unternehmen die aufgerissene Lücke in der erschwinglichen Mittelklasse. So sind etwa Xiaomi und Oppo in Europa mittlerweile eine etablierte Größe, mit Vivo setzt nun der nächste große Hersteller aus China zum Sprung nach Europa an. Mit erschwinglichen Geräten will man ab sofort den deutschen Markt umkrempeln - und nebenbei wohl auch das eine oder andere Gerät nach Österreich verkaufen.