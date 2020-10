Die Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle, Carola Lindenbauer, war bei krone.tv zu Gast und spricht kurz vor den Erste Bank Open im Talk mit Kimberly Budinsky über die Herausforderungen der Wiener Stadthalle in der Corona Zeit, das Gesundheitskonzept für das ATP-Turnier in Wien, die fehlende Bewirtung und die vielen Änderungen in den vergangenen Wochen durch die verkündeten Corona-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung (alles im Video oben).