5G stromhungrig, Tarife noch zu teuer

Das wohl spannendste neue Feature, das 5G-Modem für die neue Mobilfunkgeneration, ist für viele User vorerst wohl nur ein Extra, das sie nicht nutzen. Immerhin mangelt es sowohl an attraktiven Tarifen als auch an Netzabdeckung. Wer trotzdem 5G mit dem neuen iPhone nutzen will, sollte sich auf höheren Stromverbrauch gefasst machen. Den Testern zufolge frisst der 5G-Betrieb sehr viel Akku, weshalb das iPhone 12 immer, wenn es möglich ist, auf das LTE-Netz wechselt.